Heiki Suurkask: prussakad ei hävi. Miks Putin ikka veel Kremlis istub?

Venemaa president Vladimir Putin on Ukraina sõja tõttu jäänud suurde häbisse, kuid istub endiselt võimul. Ilmselgelt püsib tal veendumus, et suur võit sõjas võib ta tagasi pildile tuua.

Kuni Ukraina ei suuda oma lõunaosa ja Krimmi tagasi vallutada, on tal selleks isegi mõningane šanss. Ja on ilmselge, et Putini lähikonnas pole ka kellelgi julgust tema vastu välja astuda.