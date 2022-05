Jaanika Merilo: kellelgi pole õigust sõjast väsida

Jaanika Merilot (42) on viimastel aastatel nimetatud üheks Ukraina mõjuvõimsamaks naiseks. Ta on seitse aastat olnud tihedalt seotud nii Ukraina kui ka Eestiga ja mõlemal rindel tegutsemisega harjunud. Merilo ütleb, et pool südant kuulub Eestile ja teine pool Ukrainale – nii nagu geenidega tuli. Kuigi Merilo on Ukraina asepeaministri ja digisiirde ministri Mõhhailo Fedorovi nõunik, mööduvad tema tööpäevad praegu siiski Eestis, globaalses investeerimis- ja turundusettevõttes Funderbeam.

Olete kõik lapsepõlvesuved veetnud Ukrainas. Kui peaksite iseloomustama Ukrainat kolme sõnaga lapsepõlvest ja kolme sõnaga praegu, siis mis need sõnad oleksid?

Päevalilled, tudirongid – mu poeg nimetab neid öiseid vanu ronge niiviisi – ja kuldsed kuplid Kiievi katedraalidelt. See on ehk lapsepõlve mälupilt. Praegu... Vaprus, päevalilled ja sinine taevas. Päevalilled sellepärast, et see on endiselt Ukraina ja päikesetõusu sümbol. Sinine taevas sellepärast, et tahaks praegu nii väga seda sinist, vaba taevast näha.

Kuidas läheb praegu teie Ukrainas elavatel sugulastel ja lähedastel?

Üks küsimus on sugulased, kes on praegu Kamjanetsis, mis on Moldova piiri lähedal – seal on natuke rahulikum, jumal tänatud. Osa on Tšabanis Kiievi all, aga mitte Kiievi tulipunktis, vaid teisel pool, Odessa trassil. Aga paljud mu sõbrad ja väga lähedased sõbrad on kahjuks Harkivis.