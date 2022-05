JUHTKIRI | Kõik pandeemiaotsused tuleb luubi alla võtta

Riigihangete korraldamine on reegliterohke ja bürokraatlik. Rohkem kui selle üle, et rahandusministeeriumi hinnangul eksis Kersna järjekorras teises kiirtestide hankes, võiks isegi imestada selle üle, et tõenäoliselt ei alustata väärteomenetlust esimese, alla nädalaga korraldatud hanke pärast. See näitab, et riigihangete regulatsioon võimaldab erandjuhtudel olla ka kiire ja paindlik – vaja on vaid juhti, kes julgeb otsustada.