Kolm õde panid püsti restorani, mis on Valgamaa üks suurimaid tõmbenumbreid

Enne kui 2007. aastal loodi esimene ühine ettevõtmine Kolme Sõsara Hõrgutised, töötasid kõik kolm õde avalikus sektoris: Kerti maavalitsuses, Triin muinsuskaitseametis ja Kadri muuseumis. Toidu eest vastutav peakokk Kerti on kokana iseõppija, kes on lõpetanud hoopis Tartu ülikoolis sotsioloogi erialal. See-eest on ta praktiseerinud Kopenhaageni restoranis Noma, mis on Michelini tärnidega pärjatud ja mitu korda maailma parimaks valitud.