Ukraina sõdur: venelaste soomukitest leiame mänguasju, naisteriideid, kohvimasinaid

Kaamerate ees nutvate Vene sõjavangide kohta, kes väidavad, et ei teadnud, et lähevad Ukrainasse sõdima, märgib Oleg Suherei, et seda juttu on ta kuulnud juba 2014. aastast.

„Muidugi nad räägivad siiani, kuidas neid saadeti Ukrainasse õppustele, sest nad ju ei saa meile öelda, et nad tulid Ukrainasse natse tapma. Nad räägivad seda sellepärast, et tahavad ellu jääda. Seda, et nad tulid n-ö õppustele, kuulsime juba Donbassi sõjas 2014-2015. Kui neilt telefonid ära võetakse ning lahinguvarustus ja laskemoon kätte antakse, siis loomulikult saavad nad aru, et lähevad sõdima,” lausub ta.