PÄEVA TEEMA | Tarmo Kruusimäe: sõda Ukrainas on andnud võimaluse viimanegi punamonument Eestis teisaldada

Oluline on rõhutada, et mitte miski ei juhtu iseenesest. Pronkssõdur ei otsustanud Tõnismäelt iseseisvalt ära jalutada. Mäletan, kui me monumendi teisaldamise teema Tallinnas tõstatasime ning läks tükk aega enne kui tuli poliitiline otsus pronkssõdur päriselt minema viia. Okupatsiooni õigustavad sümbolid ja monumendid on veel paraku levinud nähtus. Nüüd tuleb selgelt öelda, et aitab ning langetada poliitiline otsus okupatsiooni põlistavate monumentide teisaldamiseks.