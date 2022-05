JUHTKIRI | Keskerakond, lükake kõigepealt tulemuseni LNG-asi

Kes tegi – ise tegi. Eks Keskerakond on ise süüdi selles, et tal on praegu käes nii kehvad kaardid, et saab punuda valitsusevahetuse intriigi, kuni oravad ütlevad: „Tahate uut valitsust? Aga palun, teeme erakorralised valimised!” Eile avaldatud Norstati küsitluse andmete järgi on Reformierakonna toetus kasvanud juba 33%-ni, Keskerakonna oma püsis 18% lähedal, EKRE-l on 21%. Kõigest nelja kuu eest oli kõigi nende erakondade (ja Eesti 200) toetus üsna võrdselt 20% lähedal.