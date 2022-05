Roberts Rasums: Riia punamonument tuleb Ukraina sõja tuules maha võtta

Nn võidusammas Daugava jõe vasakkaldal on üks Riia nähtavamaid tähiseid. 79 meetri kõrgune mälestusmärk, mille kohta öeldakse ka lihtsalt Sõrm, rajati 1985. aastal Võidu parki ja see pidi tähistama Riia linna fašistlikest okupantidest vabastamist. Teisisõnu on see lätlaste pronkssõdur.