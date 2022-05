OLE VALMIS! Nimekiri ja soovitused, kuidas mahutada esmane kriisivaru nii koju kui ka autosse

Esmane samm koduse kriisivaru soetamiseks on mõelda oma tarbimisharjumustele ja soetada asju, mida niikuinii kasutad, aga lihtsalt rohkem. Mingit eraldi karpi, kus varusid hoida, ei ole vaja. Kõik võib hajutada loogiliselt kööki ja abiruumidesse.

„Eks esimeses kriisvarukampaanias vist läinud nihu, jah, et keegi tuli kastiga näitama, mis võiks olemas olla, ja inimestel on see kast siiani silme ees,” kirjeldab naiskodukaitse arendusspetsialist ja äpi „Ole valmis!” üks eestkõnelejaid Elisa Jakson. „Ei-ei, ikka kappi paigutage asjad.”