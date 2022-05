NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: patriarhi raske töö

Patriarh Kirill ronib ähkides ahju pealt alla. On veel vara, päike alles tõusis, hea meelega lesiks veel tunnikese rebasenahksete kasukate vahel, aga pole aega. Viimasel ajal on tööd kole palju, Ukraina rindele saadetakse aina uusi tanke ja miinipildujaid, aga neid kõiki on ju tarvis õnnistada ja püha veega pritsida.