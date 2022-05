SÕJARAPORT | Igor Taro: venelaste kivipalluri-diplomaatia. Miks ei vabasta ukrainlased Azovi pataljoni jõuga?

Olukord Harkivi ümbruses on selline, et ida poolt on okupandid paisatud 30-40 km kaugusele, põhjasuunast on nad lähedal, sest vene piir on vastas - Harkivi ja vene piiri vahel on 5-10 km laiune ajutiselt okupeeritud ala, mida pole veel jõutud vabastada. Sellel suunal võib oodata lähiajal arenguid ukraina üksuste poolt.