„Poiss röökis valust. Ta seljalt oli puudu käelabasuurune lihatükk”

„Poiss, ta ema, õde ja vanaisa peitsid end venelaste rünnaku ajal vannitoas. Üks mürsk lendas otse nende korterisse ja nad kõik said raskelt haavata. Poisil rebis plahvatus seljalt umbes käelabasuuruse lihatüki ära, õde sai suure haava kuklasse, emal purskas jalahaavast verd purskkaevuna ja vanaisal said jalad nii rängalt pihta, et ta mõni päev hiljem suri.”

Nii kirjeldab Mariupolisse lõksu jäänud õnnetut perekonda fotograaf ja näitleja Jevhen Sosnovskõi, kes postitas 3. mail oma Facebooki kontole väljavõtte kaheksa-aastase poisi päevikust.