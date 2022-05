EPL UKRAINAS | Esimeste ajakirjanikena vabastatud linnas. Hüljatud käekönt ja vormiriided kinnitavad vihast vastupanu

Kõvahäälne ja Hruštšovi temperamendiga maakaitseväelane Volodja vannub mahlakalt ning tonksab jalaga maas lebava käe pildistamiseks paremasse asendisse. Rebimishaava juurest juba mustaks tõmbunud käe keskmine sõrm vastab vulgaarse vaikiva pahameeleavaldusega. Kõrval lebab seda katnud kinnas. Sõrmes olnud abielusõrmuse on kohalikud relvakandjad juba lähedale puu otsa riputanud. „Meile tundus, et tal ei lähe seda enam vaja,” viitab Volodja käe omanikule, kelle ülejäänud kehaosad ilmselt kuskil ühishauas väetiseks muutuvad. „Miks te ronisite siia, me ju hoiatasime teid!”