Franz Malmsten tunneb end vale ajastu inimesena: olen see generatsioon, kes oli enne mind

Preemiat saate võitmise eest polnud ette nähtud. „Sain maski ära võtta ja seda viis minutit käes hoida – see oligi auhind! Lillekimp anti ka ja koju sõidutati,” täpsustab Franz. „Pigem toob saate võitmine kaasa uued võimalused: juba nende paari päeva jooksul on kirjutanud paljud ettevõtted koostööpakkumistega. See tõstab merelaine peale ja loksutab, nii et nüüd tuleb olla valvas ja teha õigeid otsuseid!”

Ta on seni tundnud end lauljana ebakindlalt, aga saade andis võimaluse end näidata ja veel eriti mõnusal moel: kuni viimse hetkeni anonüümselt, mis maandas ebakindlust ja närvitsemist. Laulmise ja muusikaga plaanib Franz edaspidi märksa tõsisemalt tegelda. Ta ei kahtle sugugi, et laulmine ja muusika tema seniste tegevuste kõrvale ära mahuks. „Mu vanaisa Hendrik Toompere oli Hunt Kriimsilm, kel oli seitse ametit, minu ema on samasugune ja isa ka – see on meil geeniviga! Meile meeldib teha erinevaid asju ja et ampluaa oleks võimalikult lai. Need tegevused ei pea olema seotud meelelahutusmaailmaga, vaid võivad olla ükskõik mis vallast,” selgitab noor Malmsten.