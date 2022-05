Reformierakondlane valitsuse tüliõunast: esimesed sammud peretoetuste tõstmiseks on juba tehtud

Maailmas möllav hinnatõusuralli, mis tõstab elukallidus meilgi siin on kahtlemata probleem. See jätab augu inimeste eelarvesse, millega toime tulemine võib olla keeruline. Eriti puudutab see neid, kes on suurimas vaesusriskis. Lastega pered ja üksikvanemad kuuluvad nende hulka. Neid tuleb toetada, kui selleks on vajadus ja vajadus on, et nad ei peaks muretsema, kuidas peale igakuiste arvete ja kulutuste maksmise otsotsaga kokku tulla.