JUHTKIRI | Jüri, kui on igav, mine valitsusse

Eesti riigile pole praegu koalitsiooni lõhkumist ja valitsusevahetust vaja. Praegune valitsus on sõjaaja teemade käsitlemisega päris hästi hakkama saanud. Ja kuna sõda Ukrainas pole kaugeltki läbi ning ministrid ei näita läbipõlemise märke, siis pole põhjust hakata praegu valitsusevahetusega jamama. On ju teada, et hõlpsasti praeguste jõuvahekordade juures ükski koalitsioon ei sünni, mistõttu Kallase valitsuse lagunemise korral võib poliitikute jõud ja tähelepanu minna nädalateks uue koalitsiooni kokku leppimisele, mitte praegusel hetkel päriselt oluliste asjadega tegelemisele.

Lastetoetused ja nende tõstmine, mis on praeguse valitsuskriisi keskmes, on ka muidugi tähtis teema. Veelgi enam, lastetoetuste tõstmine on õigustatud, sest erinevalt pensionitest ja riigikogulaste palkadest pole need indekseeritud. Teisalt aga on õigus ka Kaja Kallasel, et 2023. aasta alguse jõustuma kavandatud ja ligi 300 miljonit eurot maksma minevat seadusemuudatust oleks otstarbekas arutada mitte praegu puusalt tulistades, vaid sügisel, kui olemas on ka tuleva aasta majandus- ja maksulaekumiste prognoosid.