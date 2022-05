Peaminister heiskas valge lipu

Edasine sõltub valitsusjuhi sõnul sellest, kellele teeb president valitsuse moodustamise ettepaneku. „Loomulikult püüan mina sõlmida koalitsioonilepingu Isamaa ja sotsidega, sest selline see matemaatika riigikogus on,” ütles Kallas. Ta viitas, et samal ajal on vaja teha pingutusi NATO tippkohtumiseks ning tal ei ole aega läbirääkimiste pidamiseks. „See on reaalne seis. Loomulikult, eks meie meeskond võtab ennast kokku, aga praegu tundub, et neil (Keskerakonnal, EKRE-l ja Isamaal – toim.) on kokkulepped olemas. Siin võib-olla pikka pidu ei ole,” tunnistas valitsusjuht.