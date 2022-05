Mart Rannut: enamikes demokraatlikes riikides ei saa mitte-kodanikud valimistel häält anda. Meie tulistame endale ise jalga!

Mis puudutab relvaloaga vaenuliku riigi kodanikke, siis see on kurioosum, mida Eesti riik ei vaja.

Senine keskerakondlik jorutamine eestikeelsele haridusele üleminekul on tehtav mitte 15, vaid ühe aastaga. Selgitan: igal aastal sünnib venekeelsetesse peredesse kolm tuhat last. Neist tuhat läheb eestikeelsesse lasteaeda, teine tuhat keelekümblusse. Need võiksid jätkata esstikeelseskoolis. See viimane vene lasteaedade tuhat peaks minema põhikooli varajasse keelekümblusse ning mure ongi murtud. Kui ainult seda poliitilist tahet oleks!