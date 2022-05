Andres Metsoja: vajame raketiheitjaid ja õhutõrjet juba täna

Meil on olemas küll vihmavari, kuid iseseisva kaitsevõime puhul on meil kahtlemata veel pikk tee minna. Meie ja Soome erinevus seisneb eelkõige selles, et nendele on NATO ja USA toetus täiendav tugi iseseisvale kaitsevõimele, kuid meie käsitleme enda kaitseväge pigem NATO osana. Soome on lähtunud (ja ilmselt teeb seda ka edaspidi) relvastuse hankimisel eelkõige enda iseseisva kaitse vajadustest, meie oleme aastaid rääkinud enda võimelünkade täitmisest liitlaste abiga.