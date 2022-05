Moekunstnik Katrin Kuldma: eestlastel on head maitset ja kvaliteeditunnetust piisavalt, pole lihtsalt pikka moeajalugu

Üks Eesti hinnatumaid moedisainereid sõnab, et tema karjääriteel on olnud lennukaid kiirtee lõike ja looklevaid käänulisi maastikke, vahel ka teeparandust ja kõrvalteid. Praeguseks on väikesest jalgrajast kujunenud päris korralik liiklussõlm: Kopli disaineristuudiost on saanud meeste ja naiste rõivaliinidega moemaja Tallinna südames. Peale moe loob Katrin Kuldma (51) sisustusprojekte.

Moodi luues on rõivakunstnik pidanud juba päris esimestest päevadest oluliseks kvaliteeti ning esteetilist ja funktsionaalset disaini. „Mu lapsepõlv möödus ajastul, kus ei olnud rõivadisaini ja kvaliteeti, üldine tänavakoloriit koosnes luitunud toonidest ja elututest materjalidest,” ütleb Kuldma. „Olid hea maitsega inimesed, üks neist mu ema sõbranna, kes õmbles oma riided ise, ta oli alati ultrašikk. Kui tädi Helje meil külas käis, pressis ta alati oma moekad volditud seelikud enne bussi peale minekut. Tema oli minu moeiidol.”