Sellal kui Keskerakonda juhtinud Edgar Savisaar kannatas permanentselt peaministriks mittesaamise all, ootas Jüri Ratas kannatlikult oma aega. See tuli! Aga mõnele mehele on parem, kui ta mõnda ametikohta kunagi kätte ei saa. Saab maitse suhu ja pärast ei oska oma eluga edasi minna, sest tahab ainult seda ühte. Mis on möödas.