Urmas Paet: sõda on toonud psühholoogilise muutuse kogu Euroopas, senised hoiakud on ümber kirjutatud

Venemaa peab põhjalikult muutuma. Vastasel korral ei ole mingit tagatist, et praegused õudused ei kordu mõne aja pärast uuesti. Venemaa peab lõpetama endale ette kujutamise, et neil on õigus määrata teiste riikide ja rahvaste tulevikku. Neil ei ole seda õigust. Ja kuni nad seda ei mõista ja oma käitumist oluliselt ei muuda, pole ka Euroopa Liidul võimalik normaalsete suhete juurde tagasi pöörduda.