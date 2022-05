ARVUSTUS | Vanemuise uus Vanapagan. Mis on see õndsus, mille poole Jürka nii kangekaelselt püüab?

Ooperi tegijad on otsustanud loobuda romaani proloogis Taeva väravas toimuvast Peetruse ja Vanapagana kohtumisest, kus Jürkale õndsaks saamise ülesanne kätte antakse ja ta maa peale lähetatakse. Kristi Klopetsi libreto, mis jälgib hoolega romaani tegevustikku, on läbinisti olmeline ja ladusalt kulgev. Aeg-ajalt tuleb jutustaja rollis appi koor, kes selgitab, mis vahepeal on toimunud. Siiski tundub, et algallikatruudusest olenemata on libretos kaduma läinud see miski, mille Tammsaare jättis ridade vahele ja taha, mis erutab meeli ja paneb mõtlema. Kui need suured küsimused kõrvale jätta, on Põrgupõhja Jürka maa peal asjatamine ainult üks nukker rabelemine ning lõputu Kaval-Antsule ja üha uutele saatuselöökidele allajäämine.