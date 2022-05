Leo Kunnas: ainus, mida saame teha, on püüda olla paremad inimesed

Kolonelleitnant, kirjanik ja riigikogulane Leo Kunnas (54) on terve teadliku elu mõtelnud sõjast. Sellest, kuidas kaitsta Eesti riiki ja võita sõda, kui naaber peaks kallale tulema. Pikki aastaid on ta arvukates kirjutistes kritiseerinud Eesti riigikaitse kontseptsiooni ja veel praegugi tunneb, et teda päriselt ei mõisteta. Vene ajal vanglas istudes koges Kunnas omal nahal, mida Nõukogude kord inimesega teeb, ja tõotas endale teha kõik, et see aeg ei tuleks kunagi tagasi. Iraagi sõjas osaledes nägi ta sõda väga lähedalt.

Kunnas on nõus vastama küsimustele, mida sõdurile mitte kunagi ei esitata – hoolimata sellest, et sõdurielu kõige raskemast osast kõnelemine paneb tal pisarad voolama.