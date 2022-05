SÕJARAPORT | Igor Taro: evakueerimine Azovstalist sai võimalikuks tänu venelaste rängale kaotusele Bilohorivkas ja Serebrjankas

Donbassi ülejäänud rindelõikudel olid kõige aktiivsemad lahingud Avdijivkast kirdes ja põhjas ning Marjinka kandis. Kogu rindejoone ulatuses käib intensiivne tuletegevus kõigist torudest – alates miinipildujatest ja lõpetades raketiheitjatega. Kui keegi arvab, et tal on elus raske, siis mõelgu alati nende inimeste peale, kes on igapäevaselt turmutule all.