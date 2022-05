Toomas Alatalu: maailm nägi soomlase sisemist vägevust. Ukraina vastuhakk ja Talvesõja mälestus lubasid Niinistöl Kremli põrgu saata

Selge see, et Soome otsus sündis kogu Talvesõja-järgse elamise põhjal. Või nagu Eestis öeldakse: nad käitusid nagu hiidlase koerad – ei haukunud, ei hammustanud, aga jätsid kõik meelde. Nagu teada, suhtus isegi Stalin respektiga Soome vägesid vägevalt juhtinud marssal Mannerheimi. Teistel Soome sõjajärgsetel presidentidel on tulnud kannatada Moskva valitsejate seltskonda, sest nagu teada, naabreid ei valita ja kord valitud välispoliitilisest kursist ei loobutud.