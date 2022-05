Vähese suhkruga maitsvad koogid. Sõja jalust Tartusse saabunud tordimeister rõõmustab ülikoolilinna magusasõpru

Maria Federilain (38) saabus kodulinnast Lvivist Eestisse 11. märtsil. Enne ärasõitu kuulis ta seal kandis küll sagedasti õhuhäiret, kuid pommitama veel ei tuldud. Pommitajad jõudsid ühte ilusamasse Ukraina linna alles pärast tema lahkumist. Maria lennujaama lähistel olev kodu, kus praegu elavad abikaasa pensionäridest vanemad, on õnneks siiani terve ja pommidest puutumata.

Kuna Maria abikaasa on juba paar aastat Tallinnas töötanud, tundus lapsega Eestisse põgenemine loogiline valik. Mehe tööandja tütar nägi Instagramist, et Tartus otsitakse kondiitrit, nii et kohe järgmisel päeval pärast Maarjamaale jõudmist sõitiski Maria koos oma abikaasa tööandjaga ülikoolilinna kohvikusse töövestlusele. Praeguseks on ta juba paar kuud Saiapalee Tüümianis kliente oma hõrkude tortide ja koogikestega rõõmustanud.