Venemaa esipropagandist Solovjov on õnnetu – ta sai nüüd eluaegse sissesõidukeelu Itaaliasse, kus tal on Como järve ääres mitu villat.

Seoses Donetsi jõe ja selle ebaõnnestunud ületamiskatsetega Bilohorovka juures avaldas The Guardian artikli, milles väidetakse, et Putin pidavat isiklikult osalema lahingutegevuse juhtimisel lausa nii madalal kui brigaadide tasandil. See teeks arusaadavamaks ka Venemaa armeeüksuste käitumist jõe ületamisel, kus tuima järjekindlusega saadeti surma sadasid sõdureid ja lasti hävitada suures koguses tehnikat.