Kalle Laanet: turvalisust ei taga vaid suured relvad, meie elanikkonnakaitse ja kriisireageerimine on päris unaruses

Ühe riigi turvalisust ei taga vaid suured relvad ja võimas tehnika, vaid laiemalt jõustruktuuride võime tegutseda ja abistada kriisiolukorras. Elanikkonnakaitse arendamine on olnud pikalt meie riigis vaeslaps ja vajab hädasti tõuget. Ohuteavitussüsteemide arendamine on kui hügieeni tagamine, see on ennetav tegevus, mis säästab meie elanike halvast üllatusest – see saab lõpuks tehnoloogiliselt võimeka arenduse.