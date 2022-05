Ihaste lapsed ootavad lasteaeda ja kooli, aga Tartu linn seda ei raja. „Kord ei luba”

Jaanuari lõpus said Tartu Ihaste linnaosa elanikud halva üllatuse osaks: linn ostis üle 391 000 euro eest maatüki, kuhu plaanitakse lasteaed-algkool rajada. Kuigi esmapilgul võib see tunduda hea uudisena, siis seda see pole. Nimelt on juba aastaid räägitud ühe teise Ihastes asuva hoone ümberehitusest, mille jaoks küsiti linnalt raha pisut vähem, kui läks maksma maatükk. Ometi otsustas linn panna eurod maatüki alla, kuhu tuleks koolimaja rajada alates vundamendist.