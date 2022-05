LP KOLUMN | Mari-Liis Helvik: tasuta vaimse tervise abi olgu arstivisiidi kaugusel

Inimeste isiklikud kriisid on siin ja praegu, sõltumata sõdadest ja kriisidest. Aidakem, enne kui on hilja.

Viimase paari aasta karmide ühiskondlike katsumuste üks plusspool on, et me julgeme rääkida vaimsest tervisest. Nüüd oleks vaja teha järgmised sammud.