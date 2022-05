JUHTKIRI | Boroditš vallandati, Tallinna probleem jäi

Põnev asjaolu on veel see, et TLT-s töötamise kõrval oli Boroditš ka Tallinna linnavolikogu eelmise koosseisu (fraktsioonivaba) liige. Pärast mullusügiseseid kohalikke valimisi moodustatud volikogusse Boroditš enam ei kuulu. Vägisi tundub, et Kõlvarti eilne „otsustavus” oli seotud ka selle muudatusega. Boroditši kui TLT juhi möödalaskmistest ja priiskamisest on meedia kirjutanud ju varemgi, aga siis Kõlvart otsustav polnud.