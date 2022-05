Ukraina kindral: sakslased ja prantslased üritavad meie võitu Putini üle nurjata

Ma ei näe ka seda, et Prantsusmaa ja Saksamaa praeguste juhtide tegevuses oleks midagi põhimõtteliselt muutunud. Macronist pole üldse mitte midagi rääkida ning on arusaamatu, mida ta loodab oma Moskvas käikude ja Putinile helistamisega saavutada. Ka Merkeli järglane Olaf Scholz üritab siiani Ukrainale abiandmist saboteerida. Toon näite. Hiljuti langetas Saksa valitsus üldsuse survel lõpuks otsuse Ukrainale raskerelvi tarnida. Nad lubasid meile saata 50 vana õhutõrjetanki Gepard. Ja siis hakkas pihta: kõigepealt teatasid sakslased, et nad ei saa meile tanke anda, sest Ukraina peab selleks taotluse esitama. Kui see sai korda, siis nad teatasid, et ei saa meile neid enne suve keskpaika saatma hakata, pärast ütlesid sakslased, et neil pole tankide jaoks laskemoona jne.