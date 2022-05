Kirglik tippjuht Kätlin Alvela: mulle on öeldud, et ma kataks kinni oma tätoveeringud! Kuidas mõjutab tätoveering minu juhtimisotsuseid?

Kätlin Alvela pole pealtnäha kaugeltki selline tippjuht, nagu tavakujutelm ette näeb – ja me näeme neil ametipostidel seni enamasti lipsustatud härrasmehi. Ta kannab kleite, mis jätavad paistma tema rohked tätoveeringud, ja kasutab teie-vormi ilmselt ainult presidendi poole pöördudes. „Minu nõrkus on, et ma ei ole diplomaatiline, ma ei saa otse ütlemata jätta. Mul ei ole midagi varjata ja ma usun, et avaliku sektori tippjuht peakski olema aus ja avatud.”