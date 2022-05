Väikesed edusammud Harkivis, jätkuv surve Izjumi suunast ning arengud Severodonetski piirkonnas annavad aimu vene okupantide muutuvatest eesmärkidest ja kärbitud plaanidest. Võimalik, et Donbassi pealetungi ebaõnnetumise järel on langenud põhimõtteline otsus asuda kõikjal kaitsesse, välja arvatud Luhanski oblastis, mille osas hellitatakse lootust okupeerida see täielikult.