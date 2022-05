Signe on enda sõnul Costa Ricasse armunud. Seal on palju rohelist ja viljakandvat rannamaad, kus õhk on puhas ja lõhnav. Mitte asjata ei tähenda Costa Rica hispaania keeles „rikast rannikut”. Siin on 12 kliimavööndit, umbes 60 tegev- ja uinuvat vulkaani ning väljapääs kahele ookeanile. Neljandik riiki on kaitseala, kus elab ohtralt metsloomi. „Minus tekitavad iga päev vaimustust Costa Rica linnud, nende laul, tülitsemine ja kriiskamine,” ütleb Signe. „Vaikust pole kunagi. Väga huvitav on nende papagoide käitumine, kellel on koidu ja eha ajal oma kindlad ja väga häälekad rituaalid.”