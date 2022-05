NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: telefoni võlu ja valu

„Siin Lukašenka,” jäljendan mina nüüd valgevene aktsenti. „Andestage, Vladimir Vladimirovitš, et nii hilja, aga ma tahtsin küsida: mis kell on?”

Putin kukub ulguma ja õnnistab vaest kolhoosiesimeest kõige jubedamate sõnadega, aga mina kuulan ja pean peenikest naeru. Ja nii kestab see nali hommikuni. Siis lähen mina magama, aga Putinile hakkavad helistama Macron, Scholz ja Niinistö.

Ehkki tõsi on see, et ega minulgi magada lasta. Telefon pidevalt heliseb, ja kui ma vastu võtan, kostab kohe vaikne ja hädine hääleke: