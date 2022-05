Kompensatsioonid, põlevkiviõli ja säästukampaania. Riigi plaan sügiseseks energiahinnašokiks

Kohaliku poliitika vaidluste ja Ukraina rindeuudiste varjus saab aina selgemaks, et ees ootav sügis tuleb energiahindade poolest äärmiselt keeruline. Võetud on suund jätta Putini režiim sissetulekuteta nafta- ja gaasivoolu piiramise teel, aga see tähendab paratamatult, et elektri-, kütuse- ja toasoojahinnad tulevad karmid.