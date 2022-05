Avo Üprus: Putin maksab Ukrainale kätte Kiievi-Venemaa esmasündimise ja NSVL-i lagunemise eest

Peaksime olema peast põrunud, kui taotleksime osa Rootsist või Taanist praegu seetõttu enesele, et kunagi 1187. aastal ründasid meie esiisad koos teistega sõjalise operatsiooni käigus Sigtunat ja saavutasid mõningast edu. Röövretk jääb röövretkeks. Ometigi lähtub Moskva just nimelt sellest loogikast, et kunagi olid mõned vallutatud Läänemere maad osa tsaaririigist ja/või Nõukogude impeeriumist. Piirialad on alati ohustatud ja piirid muutuvad.