Peamine vajakajäämine on, et pole sõnastatud, missuguse haigusega me 2022/23. hooajal võitleme. Kas meil on endiselt tegemist eriti ohtliku viirusega, mis levib kiiresti, tekitab rasket haigust ja seetõttu koormab haiglasüsteemi, viirusega, mille vastu puudub elanikkonnal immuunsus ning mille raviks ja ennetamiseks pole tõhusaid vahendeid?