Nädala alguses kinnitas Eesti rahvusringhäälingu nõukogu uue juhatuse, kelle seas on ka alles Isamaa erakonnas ja lausa partei juhatuses olnud Mart Luik. See andis hoogu juttudele, et Luige juhatusse saamine oli seotud Erik Roose taasvalimisega ERR-i juhiks.