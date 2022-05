REPORTAAŽ | Pariisi terrorirünnaku üle elanud bänd Tallinnas: rock’n’roll elab!

Eagles of Death Metali asutajad on kaks lapsepõlvesõpra, stoner-roki pioneeri ja rokijumala kehastust maa peal: Jesse Hughes ja Josh Homme. Stoner-roki kuulsaimat bändi Queens of the Stone Age’i õnnestus mul mõni aasta tagasi Berliinis näha ja see on siiani üks võimsamaid kontserdielamusi. Kuna Homme on nende kitarristi ja lauljana võrdlemisi hõivatud, siis teda Eagles of Death Metali juures kuigi palju ei näegi. Viimati nimetatu liider on kõndiv vastuolu Hughes: hingelt rokkar, kes on läbi käinud kõik narkootikumid ja teised pahed, aga on samal ajal paremäärmuslike vaadetega relvi pooldav katoliku preester.