ARVUSTUS | Armkoestunud maakera portree. Näitus, mis kõneleb teemadel, mida inimene enam kuulda ei taha

5. juunini on Tartu kunstimaja suures saalis võimalik osa saada ühe olulisema Tartu noorema generatsiooni kunstniku Edgar Tedresaare (sünd. 1984) monumentaalsest isikunäitusest „Antropotseen”. Tedresaare aerofotodel põhinevaid abstraktseid kompositsioone sisutihestavad Margit Lõhmuse, Maarja Pärtna ja Piret Põldveri ilukirjanduslikud tekstid, Talis Paide ja Indrek Asuküla valusalt meditatiivne muusika ja Sten Saaritsa psühhedeelne videotaies.

Tavapärase näitust tutvustava seinateksti asemel on Tedresaar valinud valus-vahetuma lahenduse: inimpopulatsiooni massiivset kasvu kirjeldava graafiku. Sisenedes suurde saali leiame end kõiki meeleelundeid mõjutavast simulaakrum-ruumist, mille peateema on maavarad. Seinad on anastatud Tedresaare pompoossetest ja inetuse-esteetilise väärtusega teostest, mille pealkirjad on laius- ja pikkuskraadide koordinaadid, viidates paikadele, kus enim maavarasid kuritarvitatakse. Tedresaare autoritehnika upcycling taaskasutab, ei, nullkulutab kangaprügi, liimides ja õmmeldes need lõuendiraamile ja vormides neid kunstilise eesmärgi järgi. Tulemus on biomorfsed ja tundlikud teosed, mis rõhuvad rohepöördelisele eetikale ja selle hädavajalikkusele. Tekstides kõnelevad raud, alumiinium, liitium ja pruunsüsi minavormis, soosides selliselt kummastava mõistmise, isegi inimliku empaatia teket hingeta mateeria vastu, mida oleme harjunud üksnes tarbima, olgu selleks siis plekk-katuse, tuuleturbiini, nutitelefoni või talviste küttearvetena.