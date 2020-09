Eile sai teatavaks, et maakondlikud piirangud asendatakse Vabariigi Valitsuse poolt alates 25. septembrist üleriigilistega. Vaidlus on juba peetud küsimuses, et Harjumaal ei oleks tohtinud Põhja prefekti korraldusega alkoholi müügikeeldu jõustada massiteabevahendite vahendusel üleöö.