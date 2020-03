Advokaat Maivi Ots selgitab: kas koroonapandeemia ajal võib oma kohustused täitmata jätta?

Eesti võlaõigusseadus loeb kohustuse täitmatajätmise vabandatavaks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loetakse niisugust asjaolu, mis on ettenägematu ja mida osaline ei saa mõjutada . Oluline on, et Eesti õigusruumis vabandab vääramatu jõud võlaõigusliku lepingu rikkumist ka juhul, kui seda pole otsesõnu lepingus välja toodud. Arvestada tuleb aga, et Eesti õiguse kohaselt võivad pooled kokku leppida seadusest erineva sisuga vääramatu jõu tingimused.

Saades lepingupartneritelt teatisi, mille kohaselt ei saa lepingut kohaselt täita vääramatu jõu esinemise tõttu, peaksite nõudma täieliku teabe esitamist vääramatu jõu asjaolude ja selle kohta, kuidas see täpsemalt on mõjutanud asjassepuutuvat osapoolt.

Parim soovitus on probleemide kerkides neist partneritele aegsasti teada anda ja avatult riskidest rääkida. See aitab ka partneritel valmistuda ja sel moel kogukahju vähendada.

Seaduse- ja lepinguvälised meetmed tavaliselt õigusriigi põhimõttega ei sobi ja vääramatu jõud on enamiku riikide seadustes piisavalt lahti kirjutatud, nii et läänemaailmas pole see kuigi tõenäoline. Populistlike valitsuste edukäik koos võimaliku viiruspuhangu eskaleerumisega sunnivad siiski ettevaatusele selle täieliku välistamise suhtes.

Hiinaga äri ajav ettetvõte peaks aga arvestama, et Hiina riik pakub nö vääramatu jõu "kilpe" ehk sertifikaate Hiina ettevõtetele, kes ei suuda koroonaviiruse puhangu tõttu täita oma rahvusvahelisi kohustusi ja soovivad tugineda vääramatu jõu olukorrale. Meile teadaolevalt ei väljastata neid valimatult ja ettevõtted peavad "kilbi" saamiseks esitama teatud tõendid näiteks viivituste või transpordi tühistamise kohta. Hetkel on siiski veel ebaselge, kuidas sellised sertifikaadid sobituvad lepingutes kokku lepitud või lepingutele kohalduva vääramatu jõu sätetega.

Samas tuleb arvestada, et WHO on käesolevaks hetkeks koroonaviiruse leviku nimetanud pandeemiaks ning mitmed riigid on sulgenud haridusasutused ja keelanud suurürituste korraldamise. Sellised olukorrad võivad juba liigituda vääramatu jõu alla. Siinkohal tuleb aga arvestada, millal need meetmed kehtima hakkavad, ehk enne neid otsuseid toimunud lepingu rikkumised ei pruugi vääramatu jõu tõttu vabandatavuse alla liigituda.

