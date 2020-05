Ajaloolane: punaarmeed Eestis lilledega ei tervitatud, röövisid ja tsiviilisikute kallal vägivallatsesid nii sõdurid kui ohvitserid

Saabuva 9. mai tähtpäeva eel on paslik meenutada, et vastupidiselt Nõukogude propaganda kultiveeritud pildile ei võetud päriselus 1944. aastal saabunud punaarmeed Eestis kusagil vastu lillede ja lauluga. Valdavale enamusele elanikkonnast oli selge, et saabus uus okupatsioonivõim.

Kohalikele kommunistidele valmistas aga kahekordset muret sõjaväelaste omavolitsemine. Esiteks tuli marodeerimisele kuidagi piir panna ja samal ajal selgitada rahvale, et on saabunud „vabastaja“.

Kuidas see neil õnnestus?

Artiklile on lisatud ka ajalooline dokument, kus Saaremaa kommunist kannab ette sõjaväelaste poolt Saare maakonnas kordasaadetud korrarikkumiste kohta.