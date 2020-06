Andre Hanimägi Airbnb korteritest: mis imeäri on Eestis lühimajutus, et seda reguleerida ei tohi?

Suund lühimajutust, nt Airbnb reguleerida, on igal juhul õige. Juba praegu sörgime taaskord maailmal sabas - tavapärane on nii omavalitsuse litsents, ajaline piirang kui ka see, et rentida saad omaenda põhilist elupinda, mitte teha kokku ostetud korteritega majutusäri.

Poliitiliste oponentide kriitika ülereguleerimisest või ärimeeste- ja naiste selgitused, et turg reguleerib ennast ise, pole paraku tõsiseltvõetavad ega paku lohutust nendele inimestele, kes soovivad elada kodus, mitte kehvasti juhitud peohotellis. Pole ühtegi põhjust suhtuda lühimajutusse kui iseenesestmõistetavasse inim- ja äriõigusesse, mis ühtegi regulatsiooni ei vajagi.