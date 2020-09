Täna on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev, mis juhib tähelepanu sellele, et enesetapud on ennetatavad ja saame kõik koos selleks palju ära teha. Märgata, kuulata, abi otsida. Püsida koos nii sisimas kui ka endale oluliste inimestega.

Eestis hukkub suitsiidi tagajärjel igal aastal ligikaudu 200 inimest. Hinnanguliselt on Eestis iga enesetapu kohta 25 enesetapukatset ja üks suitsiid võib sügavalt mõjutada kuni 135 inimest. Suitsiidi tõttu hukkub aastas kaks korda rohkem inimesi kui liiklusõnnetuste ja uppumise tõttu kokku. Enesetapp on üks noorte meeste peamisi surmapõhjuseid.

Arvud on hirmutavad ja meie rahvaarvu arvestades hiiglama suured, nii et neid on raske lugedagi. Eriti kui hakata veel mõtlema, et tegu on kellegi lähedaste, päris inimestega, keda oleksime pidanud piisavalt toetama.