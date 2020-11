Kuidas te homsesse maskivastaste aktsiooni suhtute?

Sõna on vaba. Meeleavaldused on meil lubatud, eriolukorda ei ole. Rahvakogunemisi ära keelatud ei ole. Teatrites käivad ka inimesed. Usun, et õues on ohutum, kui kinos või teatris. PÖFF käib täie hooga, seal peaksid riskid olema märksa suuremad.

Aga mis te arvate meeleavaldajate sõnumist?