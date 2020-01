Anton Aleksejev: aga kui Putinil polegi plaani?

Oleme harjunud uskuma, et Kremlis mõeldakse iga käik sada sammu ette ning Vladimir Putinil on täpne tegevusplaan ja meie ülesanne on see ära arvata. Kuid praegune põhiseadusreform paneb mõtlema: kas selline plaan on ikka kindlasti olemas? Ja mis peamine: on’s ikka Putin ise kindel, et tal õnnestub oma plaan täielikult ellu viia?

Selge on see, et Putin säilitab oma mõju nii välis- kui ka sisepoliitika üle senikaua, kui on suuteline füüsiliselt seda mõju omama.

Küll on selge, et nüüdsest tegeleb riiginõukogu „riigivalitsemisorganite kooskõlastatud funktsioneerimise ja koostöö kindlustamisega”. Täpselt sama formuleeringut kasutab põhiseadus ka presidendi enda kohustuste kohta.

Tuleb välja, et riiginõukogu on justkui mingi kollektiivne president või NLKP keskkomitee. Riigis luuakse otsekui teine otsuste tegemise keskus. See meenutab „tandemdemokraatiat”, kus valitsusjuht Putin ja president Dmitri Medvedev langetasid ühiselt otsuseid, aga riigiaparaat ei suutnud mõista, kumma poole neist tuleks pöörduda esimesena.

Tugineb ebakindlale toetusele

Millise ulatusega võimu riiginõukogu endale täpselt saab, tuleb hariliku seadusega veel kindlaks määrata. Kuid selge on see, et Putin säilitab oma mõju nii välis- kui ka sisepoliitika üle senikaua, kui on suuteline füüsiliselt seda mõju omama. Selles tähenduses pole ka tähtis, kuidas nimelt tema tulevast ametikohta nimetatakse. Tähtis on see, et tema koht võimusüsteeemis hakkab üha rohkem olenema teiste mängijate isiklikust lojaalsusest ja valmisolekust tunnustada teda kõrgeima arbiitrina. Kui suurt vastupidavust saab selliselt süsteemilt loota?

Nõnda seisab Venemaa võimusüsteem, mida me oleme harjunud nimetama autoritaarseks, suurte katsumuste lävel. Putin riskib kõvasti, kuid teist väljapääsu tal pole.

See küsimus muutub juba õige varsti eriti oluliseks. Praegu määrab kõik ministrid ametisse president isiklikult ja valitsus moodustatakse võimalikult varjatult. Aga pärast seda, kui jõustuvad põhiseaduse muudatused, saab parlament õiguse nimetada ametisse ministrid, kelle esitab peaminister. Ent mis siis saab, kui riigiduuma pakutud kandidaadi tagasi lükkab? Seni kui otsuste langetamise keskus on Putin ja parlament on talle isiklikult lojaalne, ei teki mingeid probleeme. Aga kas siis, kui presidendi ametikohale jääv Putin kaotab osa oma formaalsest võimutäiusest, näiteks Ühtse Venemaa saadikud ikka kuuletuvad talle?